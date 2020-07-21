اضبط تردد قناة إم بي سي Drama mbc دراما الجديد 2020

تردد قناة إم بي سي Drama mbc دراما الجديد 2020 على القمرين الصناعيين نايل وعرب سات، إذ استطاعت قناة ام بي سي دراما نسبة مشاهدات عالية على أفلامها ومسلسلاتها المتنوعة، وذلك يعود لجودة منتوجاتها التي تتميز بجذبها للجمهور العربي، وفي هذه المقالة الرائعة ستنعرف على تردد ونشأة القناة، وكذلك ما تبثه على مدار الساعة.

وتأسست قناة ام بي سي Drama mbc دراما ، في تاريخ 27نوفمبر 2010، وهي تبث بشكل مجاني وغير مشفر، وتم تنظيم حينها حفل كبير أقيم في أحد فنادق برج خليفة في دبي، حضره كبار الفنانين في دول الخليج.

وتبث قناة إم بي سي دراما، مسلسلاتها على مدار 24 ساعة وفي جميع أيام الاسبوع، وبهذه المسلسلات تنتقل من الدراما الخليجية إلى التركية إلى المكسيسكية وغيرها.

وتأخذ قناة ام بي سي دراما مدينة دبي، مقرًا لها، فيما يعد وليد ابراهيم مدير القناة، وهي تعتبر احدى قنوات شبكة ام بي سي mbc .

ابرز مسلسلات قناة إم بي سي دراما :

أهل كايرو، ساهر الليل، عايزة اتجوز، فنجان الدم، راس غليص، زوارة الخمس، شر النفوس، زهرة وأزواجها الخمسة، جيهان، راني بادميني نارين، نور في سماء صافية.

تردد قناة ام بي سي دراما على عرب ونايل سات :

القمر: عرب سات.

تردد القناة : 11919.

معدل الترميز: 27500/ أفقي.

القمر: نايل سات.

تردد القناة: 11938.

معدل الترميز: 27500/ رأسي.

كما وضعت وكالة فلسطين لحضراتكم تردد قناة ام بي سي أكشن MBC Action.

تردد قناة ام بي سي اكشن MBC Action الجديد على نايل سات :

الترددات : 11470-11467

الاستقطاب: V

معدل الترميز للقناة : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

تردد قناة MBC Action الجديد 2020على القمر الصناعي عرب سات :

تردد القناة : 11270- 12284 .

الاستقطاب V

معدل الترميز : 27500 .

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

إلى هنا نصل بكم في موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية حول مقالنا تردد قناة ام بي سي اكشن، حيث يمكنكم أن تقوموا بادخال التردد إلى جهازك بكل سهولة والاستماع بمشاهدة أروع وأجدد الأفلام الأجنبية.