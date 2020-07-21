الداخلية بغزة توقف 3 أشخاص وتصادر قطع سلاح استخدماه خارج إطار القانون

أعلنت جهاز المباحث العامة التابعة للشرطة في غزة، اليوم الثلاثاء، انه أوقف ثلاثة أشخاص من سكان مدينة غزة والمحافظة الوسطى، بعدما أطلقوا النار خارج إطار القانون.

واوضحت الشرطة، انها أوقفت المباحث كلاً من (س، خ) 21 عاماً، و(ع، خ) 39 عاماً، بسبب استخدام السلاح، في حادثي شجار واعتداء منفصلين بغزة والوسطى.

وبينّت أنها ضبطت السلاح المستخدم وهو عبارة عن قطعتين من نوع "كلاشنكوف نصف أوتامتيك".

وأشار موقع وزارة الداخلية، إلى أن عناصر المباحث أوقفت المدعو (إ. غ) 19 عاماً، بعد اعتدائه على أحد المواطنين وإطلاقه النار في الهواء من سلاح من نوع "عوزة"، مؤكدًا أنه تمت مصادرته.

وأكدت الداخلية، أنها أحالت القضيتين إلى مفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية فيهما.

وكانت وزارة الداخلية، قد حذرت من استخدام السلاح وإطلاق النار خارج إطار القانون، منبهةً إلى أنها ستصادر قطع السلاح وستحيل المخالفين إلى النيابة العامة، لأخذ العقوبة القانونية بحقهم.



