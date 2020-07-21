حكومة الاحتلال تطلب من سكان مستوطني النقب المحتل بالخضوع للحجر المنزلي

طلبت حكومة الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، من جميع المستوطنين في النقب الغربي جنوب فلسطين المحتلة، من الخضوع للحجر المنزلي، وذلك خشيةً من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال، أن سلطات الاحتلال طلبت من المستوطنين في "كيبوتس جبارعم" بالنقب الغربي في "غلاف غزة"، بالخضوع للحجر المنزلي.

وسجلت وزارة الصحة الاسرائيلية، اليوم الثلاثاء، 1844 إصابة جديدة في فيروس كورونا المستجد، و5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

كما واوضحت الصحة الاسرائيلية، ارتفاع إصابات كورونا في (إسرائيل) إلى 951 إصابة.

وذكر تقرير أعده مركز المعلومات لمكافحة فيروس كورونا، ان الطواقم الطبية اجرت 26132 فحصًا لاكتشاف كورونا، وأظهرت النتائج أن 8.1% من الفحوصات كانت موجبة، ما يعني الارتفاع اليومي بعدد الإصابات بعد أن تراوح بين 6% إلى 7%.

والغالبية العظمى من الإصابات النشطة وصفت بالطفيفة وتخضع للرعاية الطبية في الحجر الصحي المنزلي أو الفندقي، فيما يتواجد المئات من المصابين في مستشفيات البلاد بحالة وصفت بين الطفيفة والمتوسطة، بينما يرقد 264 مصابا بحالة خطيرة بينهم 80 مريضا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، في مؤشر لارتفاع متواصل بالإصابات الخطيرة.