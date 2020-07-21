وفاة مئات الاشخاص بفيروس كورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الايرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل مئات الوفيات بفيروس كورونا المسجد، وذلك خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة الايرانية، وفاة 229 مريض بالفيروس، لرفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 14634 حالة وفاة.

وكان الصحة، قد أعلنت أمس، ان 11 عضواً بالبرلمان الإيراني أصيبوا بفيروس كورونا، وتوفي ثلاثة منهم، منذُ أزمة انتشار الفيروس.

وبيّنت أنها سجلت 2414 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا، ما رفع إجمالي الاصابات إلى 276 ألفاً، بينهم 3583 بحالة حرجة.

يشار إلى أن السلطات الايرانية، قد أعلنت أواخر مارس الماضي، فرض حالة الطوارئ القصوى في عموم البلاد، في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا.