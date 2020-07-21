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بايدن: سأدافع عن حقوق الفلسطينيين وسألغي حظر السفر للمسلمين

  • فلسطين اليوم - واشنطن
  • 13:29 - 21 يوليو 2020
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تقارير
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أكد المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن أن من أولوياته كرئيس للولايات المتحدة الامريكية حال فاز بالانتخابات القادمة هو الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وأن تكون لهم دولة خاصة بهم ومعترف بها.

وأوضح بايدن في قمة "مليون صوت مسلم" التي استضافتها مجموعة إسلامية أمريكية، أن الهدف الاول الذي يسعى له هو إقصاء دونالد ترامب من منصبه كرئيس للولايات المتحدة واستبداله بشخص يمكنه البدء في شفاء الامة الأمريكية"

وأشار إلى أن إدارته ستدفع قضايا العدالة العرقية والرعاية الصحية بأسعار معقولة وتغير المناخ والهجرة إلى الأمام.

وقال بايدن: "أتمنى أن تُعلم المدارس الأمريكية المزيد عن الإسلام"، لافتًا إلى أنه حال أصبح رئيسًا للولايات المتحدة سينهي قرار حظر السفر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على دول عربية وإسلامية في اليوم الأول لرئاسته.

وألقى المرشح الديمقراطي جو بايدن باللوم على ترامب في "الارتفاع غير المقبول في كراهية الإسلام"، مؤكدًا أنه لن يكتب رسائل حب للطغاة والديكتاتوريين وأنه سيعمل على "تلبية المطالب الأخلاقية للأزمة الإنسانية في سوريا واليمن وغزة".

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