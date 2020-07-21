2000 طالب في غزة فوق الـ90% ربعهم يريد الإلتحاق بالطب

أكد الوكيل المساعد لوزارة التربية والتعليم العالي بغزة د. أيمن اليازوري ان لدينا أكثر من 2000 طالب وطالبة بغزة هذا العام حصلوا على معدلات فوق إل 90% وقرابة 25% منهم يريدون الالتحاق بكليات الطب والاسنان.

وقال اليازوري خلال تصريحات صحفية" لدينا منح دراسية للرئيس الفلسطيني محمود عباس ومجلس الوزراء وتشمل أوائل الوطن والمديريات ومنح للمتفوقين بشكل فصلي وتراكمي بالجامعات.

وتابع الطلاب الذين يحصلون على معدلات امتياز بشكل تراكمي تُمنح لهم منح نسبية ولدينا منح من الدول العربية تقدم من جهات عربية وعالمية للطلبة على مقاعد الدراسة أيضاً.