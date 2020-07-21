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"إسرائيل" تغلق المجال الجوي في الجولان السوري!

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 12:26 - 21 يوليو 2020
الجولان الجولان
تقارير
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قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي اغلاق المجال الجوي فوق مرتفعات الجولان السورية المحتلة، حتى نهاية الشهر الجاري، خشية من رد على الهجمات التي تقوم بها طائرات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم الثلاثاء: "لقد تم إغلاق المجال الجوي لمرتفعات الجولان، أمام الرحلات الجوية المدنية فوق 5000 قدم"، مشيرة إلى أن الحظر سيبقى متواصل حتى 31 يوليو/ تموز".

 

اغلاق الجولان السوري

وكان الجيش السوري أعلن مساء أمس الاثنين اسقاط معظم الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت جنوب دمشق، وفق بيان رسمي صادر عن وزارة الدفاع السورية.

وأعلنت دمشق ان الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف جنوب دمشق برشقات صاروخية، أطلقت من فوق الجولان السوري المحتل، مؤكدة أن الأضرار اقتصرت على الماديات.

وقال مصدر عسكري سوري إنه "في تمام الساعة 21,48 من يوم الاثنين الواقع في 20/7/2020 قام طيران العدو الإسرائيلي من فوق الجولان السوري المحتل بتوجيه عدة رشقات من الصواريخ باتجاه جنوب دمشق، وقد تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت غالبيتها واقتصرت الخسائر على الماديات".

ورغم ذلك لم تعترف دولة الاحتلال الإسرائيلي بمسؤوليتها عن الهجمات الصاروخية التي استهدفت الدولة السورية.

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