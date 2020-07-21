قرار بعودة عمل دور الحضانة في الضفة الأحد وبشكل كامل بعد العيد

قررت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الثلاثاء 21/7/2020، السماح بفتح دور الحضانة وبشكل اختياري واستقبال الأطفال اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق 26/7/2020.

وقالت الوزارة "تعود دور الحضانة للعمل بشكل كامل مع انقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، ما لم يتعذر ذلك بسبب الحالة الوبائية أو أية تعليمات أخرى صادرة عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص."

وأكدت الوزارة على ضرورة أن تلتزم دور الحضانة باتباع إجراءات الوقاية والسلامة بموجب البروتوكول الصحي الصادر عن وزارة الصحة، ويتحمل أصحاب وصاحبات دور الحضانة المسؤولية الكاملة عن تطبيق البروتوكول الصحي بحذافيره.

وشددت الوزارة على انه في حال تسجيل اي إصابات في دار الحضانة تغلق فورا ولمدة 14 يوم ،كما تلتزم دور الحضانة بقرارات السادة المحافظين الخاصة بالإجراءات الوقائية والاحترازية في مناطق انتشار الوباء.

وأوضحت الوزارة أن مديريات التنمية في كافة محافظات الضفة الغربية ستكثف المتابعة والرقابة والزيارات التفقدية لدور الحضانة، متمنية السلامة للأطفال وذويهم وللعاملات والمربيات.