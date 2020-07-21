فحوى رسالة وزير الخارجية المصري لأبو مازن!

كشف صحفي "اسرائيلي" بارز فحوى رسالة نقلها وزير الخارجية المصرية سامح شكري اليوم الثلاثاء 21/7/2020 ، للرئيس السلطة محمود عباس خلال زيارته لرام الله امس .

وقال الصحفي جاكي خوجي على صحفته على تويتر ان الزيارة تأتي في محاولة لإذابة الجمود بين واشنطن والسلطة، موضحاً ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يواصل مساعيه لإزالة ما تبقى من برنامج ضم الحكومة الإسرائيلية من الجدول الشروع في خطوة لتذويب الجمود في العلاقات بين السلطة الفلسطينية والبيت الأبيض.

وبين الصحفي ان السلطة ستتوقف عن مقاطعة إدارة ترامب ، وفي المقابل سيعمل الأمريكيون على إلغاء أي فرصة للضم قريبًا.