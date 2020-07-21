طرق معرفة مواصفات الاضحية السليمة

يحاول الكثيرون من الناس البحث عن طرق تساعده في التعرف على مواصفات الأضحية السليمة لا سيما قبل موعد عيد الأضحى 2020.

وتكثر في عيد الأضحى عمليات التزوير والغش لا سيما في الأضحية لذلك في هذه المقالة سنوضح لكم طرق مهمة ورئيسية لمعرفة المواصفات السليمة للأضحية.

ومن المقرر أن يبدأ شهر ذو الحجة يوم الأربعاء 22-7-2020 ويكون يوم عرفة بتاريخ 30-7-2020 ويوم عيد الأضحى بتاريخ 31-7-2020.

ويعد ذبح الأضحية عقب صلاة العيد، أبرز ما يظهر في العيد خاصة في يومه الأول عقب الصلاة مباشرًا، حيث يسرع كلا منا لذبح أضحيته لهذا العام.

ويقبل الجميع على شراء الأضاحي من "بقر، أو عجول، أو جمال، أو خرفان".

مواصفات الأضحية

مواصفات الخروف السليم:

فحص الأسنان للتأكد من سن الأضحية

يعد السن الشرعي لشراء الخروف والتضحية به، هو ما أتم 6 أشهر، وتكون أسنانه عريضة وأن يكون لديه 4 أسنان في الفك السفلي وأخرى في الفك العلوي.

عين الخروف

يجب أن تكون عين الخروف لامعة، ولا تختلط بالدموع وليست باهتة، وليست محمرة، وليس بها أي إفرازات.

مواصفات الأضحية 2020

رأس الخروف

قرون الخروف يجب أن تكون سليمة وليس بها أي كسور.

جسم الخروف

يجب أن تكون فروة الخروف سليمة وليس بها أي قطع، أو يمكن نزعها بسهولة، أو وجود أي أمراض جلدية على جسمه.

أرجل الخروف

يجب التركيز على أرجل الخروف، وأن تكون سليمة، وخالية من أي كسور، وليس بها أي تجمعات أو تجلطات دموية بسبب نزيف داخلي.

الحالة العامة للخروف

لا يجب اختيار أضحية الخروف الكسول الجالس على الأرض، فمن الممكن أن يعاني من أمراض داخلية، الخروف الكثير الحركة ونشط وكثير الأكل يكون أفضل صحيًا.