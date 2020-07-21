ارتفاع قياسي لأعداد الإصابات بفيروس "كورونا" في "إسرائيل"

يواصل الاحتلال "الاسرائيلي" تسجيل اعداد كبيرة من الاصابات بفيروس كورونا ، حيث سجلت صحة الاحتلال اليوم الثلاثاء 21/7/2020 ، 1844 إصابة جديدة في فيروس كورونا المستجد بالبلاد، فيما سجلت 5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبينت وزارة الصحة عن تسجيل ارتفاع قياسي بالإصابات مقارنة بحصيلة الإصابات التي سجلت، يوم الإثنين، وبلغت 951 إصابة، علما أنه لأول مرة منذ أسبوعين لم تتخطى الإصابات الألف.

تقرير أعده مركز المعلومات لمكافحة فيروس كورونا، فقد تم إجراء 26132 فحصا لاكتشاف كورونا، حيث أظهرت النتائج أن 8.1% من الفحوصات كانت موجبة، ما يعني الارتفاع اليومي بعدد الإصابات بعد أن تراوح بين 6% إلى 7%.

الغالبية العظمى من الإصابات النشطة وصفت بالطفيفة وتخضع للرعاية الطبية في الحجر الصحي المنزلي أو الفندقي، فيما يتواجد المئات من المصابين في مستشفيات البلاد بحالة وصفت بين الطفيفة والمتوسطة، بينما يرقد 264 مصابا بحالة خطيرة بينهم 80 مريضا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، في مؤشر لارتفاع متواصل بالإصابات الخطيرة.