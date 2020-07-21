الاعلام الاسرائيلي: اتفاقية الشراكة بين ايران والصين قد تغير قواعد اللعبة في الشرق الأوسط

اعلنت مصادر حكومية ايرانية عن التفاهم المبدئي مع الصين على برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة لمدة 25 عاما ، على ان يتم التوقيع على التفاهم في اذار المقبل عام 2021، بعد مصادقة مجلس الشورى الايراني عليه .

وتقدر الاستثمارات الصينية المقررة حسب التفاهم في ايران باكثر من 400 مليار دولار في كافة المجالات لا سيما قطاعات النفط والغاز والبتروكيميائيات والتكنولوجيا والعلوم والجامعات والبنى التحتية.

الاتفاقية أقلقت اميركا وكيان الاحتلال ، حيث وصف الاعلام الاسرائيلي الاتفاقية بانه شرق اوسط جديد ترسم ايران والصين معالمه وخطوطه ، وانها قد تغير قواعد اللعبة في الشرق الأوسط.

ويقول الخبير والمحلل السياسي الاسرائيلي رون بن يشاي في صحيفة يديعوت احرنوت، انه إذا تم تحقيق اتفاقية التعاون الاستراتيجي والاقتصادي بين الصين وإيران ، فستكون طوق النجاة للاقتصاد الإيراني الغارق تحت العقوبات الأمريكية وسيزيد مكانة الصين كقوة وانخراطها في الشرق الأوسط.

بالإضافة إلى ذلك ، ستوجه ضربة قاسية لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشرق الأوسط ومكانة الولايات المتحدة كقوة عالمية ، وفي المستقبل البعيد ، يمكن للاتفاقية أن تشكل تهديدا لإسرائيل.

قبل أن نخوض في المعاني ، مهم ان نشير الى ان الاتفاقية نفسها لا تزال بعيدة ، على الأقل بضعة أشهر. من المحتمل أن ينتظر كلا الجانبين الانتخابات الأمريكية ، وإمكانية استبدال ترامب ، قبل اتخاذ قرار نهائي.

الاتفاق الذي تجري بلورته هو في الواقع تنفيذ لنوايا تبلورت لدى البلدين ، طهران وبكين خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لطهران في يناير 2016. ومنذ ذلك الحين ، عقدت محادثات سرية بين البلدين بشأن تنفيذ هذه النوايا وتحويلها الى اتفاقية قابلة للتنفيذ. لكن هذه الجهود لم تؤت ثمارها لأن إيران مترددة في أن تصبح معتمدة اقتصاديًا واستراتيجيًا على الصين ولأن الصينيين تخوفوا من العقوبات التي قد تفرضها الولايات المتحدة عليهم إذا وقعوا اتفاقية تنتهك العقوبات الاقتصادية التي فرضتها مجددا على طهران في 2018.

لكن الآن ، بالنسبة لطهران فقد وصلت الروح الى البلعوم وتغلبت الجرأة الصينية و رغبتها في التنافس مع الولايات المتحدة للحصول على مكانة عالمية المستوى على التردد.

على ضوء الازمة الاقتصادية في ايران ، وبسبب العقوبات الاقتصادية وفيروس كورونا وبسبب الحرب الباردة التي نشبت بين الصين والولايات المتحدة مؤخرًا في العديد من المجالات, قررت إيران والصين صياغة اتفاقية. في الشهر الماضي ، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز ، وافق الرئيس الإيراني حسن روحاني على المسودة النهائية للاتفاقية.

تم تسريب النص الكامل للمسودة النهائية من قبل الإيرانيين لوسائل الإعلام. ولم يؤكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أو ينفي وجود الاتفاق ولم يذكر متى وإذا كان سيتم التوقيع عليه فعلا .

يبدو أن لطهران مصلحة في تنفيذ الاتفاقية رغم انها ليست مرتاحة لها ، لأنها ستحول إيران الى تابع اقتصادي للصين.

ويبدو أن الصينيين ، من جانبهم ، ما زالوا غير راضيين بالشروط التجارية للاتفاقية التي من المفترض أن تزودهم بملايين براميل النفط والغاز و بأسعار منخفضة خلال عشر سنوات. ومع ذلك ، فإن لكل من إيران والصين مصلحة في الإعلان عن الاتفاقية لممارسة الضغط على الولايات المتحدة و اهانة ترامب عشية الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وبحسب المسودة التي نشرت باللغة الفارسية وسربتها طهران ، فإن هذه "اتفاقية تعاون استراتيجي شامل" بين إيران والصين لمدة 25 عامًا.

خلال هذه الفترة ، ستستثمر الصين حوالي 400 مليار دولار في حوالي 100 مشروع للبنية التحتية في إيران ، وبشكل رئيسي في صناعة النفط والغاز المتهالكة والقديمة بسبب عدم صيانة مصافي التكرير ، بالإضافة إلى بنى تحتية أخرى مثل السكك الحديدية والموانئ والمطارات والمصارف.

وبموجب الاتفاقية ، ستستثمر الصين 280 مليار دولار في البنية التحتية النفطية و 120 مليار دولار في بنى تحتية أخرى. في المقابل ، ستحصل الصين على إمدادات منتظمة من النفط بسعر مخفض للغاية وبكميات تقدر بمليوني برميل يوميًا طوال فترة الاتفاقية.

تستورد الصين اليوم 75٪ من احتياجاتها من الطاقة من الخارج وهي أكبر مستورد للطاقة في العالم. لكن النفط ليس سوى مقابل واحد مما يمكن ان تحصل عليه الصين بموجب الاتفاقية مع إيران إذا تحقق ذلك. وستكون هذه مساهمة كبيرة في الاقتصاد الصيني ، لكن العائد الاستراتيجي الذي ستحصل عليه بكين على الاقل مساو لذلك او اكثر.

بالإضافة إلى السكك الحديدية والمطار الذي من المفترض أن تستثمره الصين في إيران ، ستتولى الصين تجديد وتوسيع الميناء البحري في الجسك عند مصب الخليج الفارسي ، وستنشئ وتدير منطقة تجارة حرة في جزيرة كاشم في مضيق هرمز ، وإنشاء وتشغيل مناطق تجارة حرة في عبدان. - العراق ، حيث يتدفق الفرات ودجلة إلى الخليج الفارسي ، وفي منطقة ماكو ، سيتم إنشاء منطقة تجارة حرة بالقرب من المعبر الحدودي بين إيران وأذربيجان وأرمينيا. تمنح هذه المشاريع الصين حضورًا استراتيجيًا في جميع أنحاء الجزء الغربي من إيران وستمكنها من إجراء مراقبة استخبارية وأنشطة أمنية أخرى من هناك تحت ستار أنشطة أخرى في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ولكن ما يهمنا بشكل خاص ويهم الامريكيون هو الفصل في الاتفاقية الذي يتناول التعاون التكنولوجي والعسكري. وفقًا لمسودة الاتفاقية التي نشرت في طهران ، ستنشئ الصين الجيل الخامس من شبكة الاتصالات الخلوية 5G في إيران ، وستتمكن إيران من الوصول إلى شبكة الأقمار الصناعية الصينية GPS المسماة "بايدو" ، وسيكون هناك تدريب مشترك لسلاحي البحرية الصيني والإيراني. كما يتحدث الاتفاق عن أبحاث عسكرية مشتركة وتعاون استخباراتي مشترك .

من بين بنود التعاون التكنولوجي يكمن بند مثير للاهتمام ، و يشير بوضوح إلى تعاون الصين مع إيران في الدفاع السيبراني ، مثل مشروع "جدار النار الصيني العظيم" الذي تديره بكين لشل أنظمة الكترونية على الإنترنت و السايبر في الدول والهيئات التي تعتبر معادية إلى الصين.

هذه التكنولوجيا ستوضع تحت تصرف إيران والعواقب من وجهة نظر إسرائيل واضحة. لن تحصل الصين فقط على اقتصاد الإيراني وصناعة طاقة إيرانية خاضعة لها إلى حد كبير ، ولكن أيضًا على القدرة على نشر نفوذها في جميع أنحاء الشرق الأوسط من خلال علاقات إيران بالمنطقة.

إنها خطوة كلاسيكية تخدم استراتيجية "الحزام والطريق" التي تطبقها الصين منذ سبع سنوات بهدف الحصول على نفوذ اقتصادي واستراتيجي في جميع أنحاء أوراسيا ، وفي المنطقة الواقعة بين بكين و غرب اوروبا. في اطار هذه الاستراتيجية ، تستثمر الصين مبالغ ضخمة في مشاريع البنية التحتية في دول اسيا وأفريقيا ، التي يقوم بها عمال ومهندسون صينيون. في اطارها تتعهد الدول التي توجد فيها موانئ ومطارات لسكك حديدية التي يبنيها الصينيون الموافقة على وجود صيني دائم فيها.

وهكذا نجحت الصين في الحصول على مواقع في موانئ على طول شواطئ المحيط الهندي ، وكذلك الاستحواذ على جزء كبير من دول افريقيا التي يتواجد بها مواد خام مهمة للصناعات الصينية ، بما في ذلك الصناعة النووية الصيني. يسمح التواجد في موانئ المحيط الهندي للصين بتوسيع نفوذها ووجود أسطولها العسكري المتنامي بسرعة ، ليس فقط في بحر الصين الجنوبي ، حيث تتصادم مع الولايات المتحدة ، ولكن أيضًا في طرق الملاحة في المحيط الهندي والى قناة السويس.

ستتيح الاتفاقية مع إيران للصينيين بإنشاء وجود استراتيجي عند المدخل الجنوبي للخليج الفارسي ، وبالتالي تشكل تهديدًا محتملاً للأساطيل البحرية الأمريكية والبريطانية والفرنسية التي تبحر داخل الخليج الفارسي. التواجد على طول شواطئ الخليج الفارسي يمنح الصين أيضاً إمكان التدخل في حركة ناقلات النفط من الدول العربية المنتجة للنفط، الحليفة للولايات المتحدة وعلى رأسها السعودية والكويت

ميزة اخرى يمكن للصين استمدادها من الاتفاقية هي جعل إيران عميلاً أسيرًا للاقتصاد والتكنولوجيا الصيني . ولكن من وجهة نظر صينية ، فإن الاتفاقية يتخللها ضرر كبير: الشركات الصينية العاملة في إيران ستتعرض للعقوبات الأمريكية ولن تكون قادرة فقط على التجارة مع الولايات المتحدة أو الشركات التابعة لها ، ولكن سيتم منعها من الوصول إلى نظام المقاصة والتمويل الدولي.

يمكن التقدير ان استثمارات الصين الضخمة في ايران , على الأقل في السنوات الخمس الأولى ، لن تكون مربحة. من المعروف أن الإيرانيين سيدفعون للصينيين مقابل استثماراتهم بالعملة الصينية ، اليوان ، التي سيحصلون عليها مقابل النفط وليس بالدولار. ستدفع الصين مقابل النفط الذي تتلقاه بشكل أساسي سلع صينية وبالعملة الصينية التي لا يمكن الشراء بواسطتها إلا من الصين. ولكن سيتم تأجيل الدفعات لمدة عامين وسيكون أمام الإيرانيين خيار الحصول على المواد الخام والمنتجات الغذائية والأدوية الأساسية التي لا يمكنهم شرائها اليوم لأنهم لا يملكون دولارات.

بالنسبة للصينيين ، لن يأتي الربح إلا في المستقبل البعيد ، عندما تبدأ المشاريع في إيران بتحقيق الارباح وستبدأ البنى التحتية التي سيقيمونها في أرض آيات الله بالعمل بكامل طاقتها. وفي هذه الاثناء، فإن ربح الصين الاساسي هو استراتيجي والدفع الذي تعطيه لمبادرة "الحزام والطريق" التي تهدف إلى جعل الصين قوة عالمية تستخدم "القوة الناعمة" إلى جانب قوة عسكرية لنشر نفوذها وإظهار قوتها.

إن المصلحة الإيرانية واضحة أيضًا وتمتد إلى عدة مجالات: بموجب الاتفاقية ، ستكون إيران قادرة على تصدير النفط بكميات كبيرة على الرغم من العقوبات الأمريكية ، وفي المقابل تتلقى السلع والخدمات والمواد الخام للصناعة واعادة بناء البني التحتية النفطية التي تحتاجها بشدة. وبهذه الطريقة ، فإن إيران ، بمساعدة الصين ، تتجاوز العقوبات الأمريكية.

وستصبح الصين أيضًا حليفة لإيران في الساحة الدولية. من المعروف أن الصين لديها حق النقض " الفيتو " كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي ، ومصالحها الاقتصادية في الصين ستسمح لآيات الله بالضغط عليها ، كما ستتمكن إيران من الحصول على التقنيات والمواد والمكونات المتطورة من الصين لصناعاتها العسكرية.

بالإضافة إلى ذلك ، ففي أكتوبر من هذا العام ، سينتهي حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن على الإيرانيين ، وبعد ذلك سيتمكن الصينيون من بيع الأسلحة الثقيلة لإيران ، بما في ذلك الطائرات والسفن والدبابات ، بالإضافة إلى تقنيات تصنيع الأسلحة والاتصالات العسكرية المشفرة وقدرات الأقمار الصناعية ونظام الGPS الذي لا تمتلكه إيران اليوم.

على الرغم من أن الاتفاقية لم توقع بعد ، إلا أن التعاون بين الصين وإيران في المجالين الاقتصادي والعسكري قائم منذ عدة سنوات. تبيع إيران الآن للصين القليل من النفط الذي تستطيع تهريبه وتصديره ، وقد أرسلت البحرية الصينية سفنًا لمناورات بحرية مشتركة مع البحرية الإيرانية في خليج عمان عند مصب الخليج الفارسي. جرت آخر مناورة بحرية عسكرية بمشاركة إيران وروسيا والصين في ديسمبر 2019.

على الرغم من الانقاذ من الوضع الخانق للعقوبات الأمريكية ، فالجمهور و السياسيين في إيران ليسوا متحمسين للاتفاقية. في الواقع ، فهي تثير معارضة كبيرة في طهران. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تعرض لهجوم في البرلمان الإيراني بعد عودته من جولة مفاوضات حول الاتفاق.

وقال د. راز زيمت ، باحث إيراني في معهد الدراسات الاستراتيجية بجامعة تل أبيب: "يخشى الإيرانيون استيلاء أجنبي على بلادهم. إنهم يعارضون الاعتماد على الصين مثلما عارضوا استحواذ بريطاني أمريكي على نفطهم في القرن الماضي ". "في وسائل الإعلام الإيرانية ، تم نشر العديد من المقالات التي انتقدت العملية التي تقضي بان تدفع الصين بضائع وليس بالدولار مقابل النفط الايراني، وأن البضائع ، مثل السيارات المصنوعة في الصين ، ذات نوعية رديئة".

هاجم ناطق باسم وزارة الصحة في طهران مؤخراً صراحةً الصين ، متهماً إياها بالفشل في نقل معلومات كاملة عن فيروس كورونا عند بداية تفشي المرض. وقال إن هذا هو السبب في أن إيران لم تستطع ان تحمي نفسها من الوباء بشكل صحيح. وكرر الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد هذه المزاعم وهاجم الاتفاق وقال إن إيران سترتكب خطأ كبيرا إذا وقعت عليه.

وبالتالي ، يمكن تقدير أن نشر تفاصيل الاتفاقية في طهران ربما كان يهدف إلى المساعدة في تسويق فوائدها للجمهور الإيراني. اكد وزير الخارجية ظريف والرئيس روحاني ، اللذين يروجان للاتفاق ، مراراً وتكراراً على أنه حصل الشهر الماضي على موافقة المرشد الأعلى علي خامنئي ، مما يمنحه الشرعية و "ختم الشرعية" النهائي في إيران.

في الوقت الحالي ، يبدو أن الصينيين ليسوا في عجلة من أمرهم لتوقيع الاتفاقية ، على ما يبدو حتى لا تفاقم المواجهة مع الولايات المتحدة ، التي اشتعلت في الآونة الأخيرة.ربما يكون من الأفضل لبكين أن تستخدم الاتفاقية سوطًا لتلويحها فوق رؤوس الأمريكيين بدلاً من تنفيذها ، وبالتالي الوصول إلى مواجهة اقتصادية ، وربما حتى مباشرة ، مع الولايات المتحدة.

ولكن كما ذكرنا ، يستخدم كلا الجانبين في الواقع وجود اتفاقية استثنائية لوضع إصبع في عين ترامب والإدارة الأمريكية. يأمل الإيرانيون أيضًا في أن يؤدي خيار الالتفاف على العقوبات الأمريكية بمساعدة الصين الى دفع الأمريكيين إلى إعادة النظر في سياسة "الضغط الأقصى" التي يحاول ترامب من خلالها إجبار إيران على تغيير سياستها بشأن الموضوع النووي والصواريخ والتخريب الإقليمي.

إذا تم التوقيع على الاتفاقية وتنفيذها ، سيكون لدى إسرائيل سبب للقلق من وجهة نظر استراتيجية وعسكرية واستخباراتية. بشكل اساسي ، لأن اتفاقية اقتصادية واستراتيجية بهذا الحجم بين الصين وإيران ستقوض بشدة مكانة الولايات المتحدة كقوة عالمية وعامل مؤثر ومهيمن في الشرق الأوسط. إن تنفيذ البنود المتعلقة بالتكنولوجيا و التعاون العسكري والاستخباراتي بين بكين وطهران سيقوض قدرة الولايات المتحدة واسرائيل على إحباط البرنامج النووي الإيراني ، خاصة إذا قررت إيران " اختراق" القنبلة الذرية وإذا كانت هناك حاجة لإحباط ذلك بالوسائل العسكرية.

إن استخدام نظام GPS الصيني " بايدو " في اجهزة G5 الصينية ، بالإضافة إلى التعاون الاستخباراتي بين إيران والصين ، سيجعل من الصعب على إسرائيل مراقبة ما يحدث في إيران وسيسمح للإيرانيين بتحسين منطومة الصواريخ الدقيقة من جميع الأنواع ولحلفائها في لبنان وسوريا واليمن في مواجهة وسائل الدفاع التي تستخدمها وستستخدمها اسرائيل .

من ناحية أخرى ، هناك أيضًا احتمال أن يكون الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الصين وإيران كعامل كابحًا لإيران وبالتالي قد يصب في صالح اسرائيل بشكل غير مباشر. من الممكن ان تكبح بكين طموحات إيران النووية وأنشطتها التخريبية في جميع أنحاء الشرق الأوسط لأن الصينيين لا يريدون القضاء على استثماراتهم في البنى التحتية الحيوية والاستراتيجية في إيران عندما تتعرض لضربة عسكرية كبيرة ،وفي مواجهة سيبرانية بين إسرائيل وإيران أو بين الولايات المتحدة وحلفائها العرب وبين ايران.

كما أن الصين لا تريد أن تكون إيران في وضع لا تستطيع فيه سداد ديونها ، الأمر الذي سيتطلب منها اتخاذ موقف مضاد إزاء الأعضاء الدائمين الآخرين في مجلس الأمن. تنص السياسة الصينية على أنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى لكنها لن ترغب في الوقوع في عزلة دولية بسبب إيران.

يمكن الافتراض أنه عندما يتم تنفيذ الاتفاقية ، فإن سياسة الصين تجاه إيران ستكون مشابهة جدًا لسياسة الصين تجاه كوريا الشمالية وسياسات روسيا تجاه سوريا. في كلتا الحالتين سياستها هي تجنب التورط في النزاعات طالما لم تتضرر مصالح الدولة لدى إسرائيل حوار وعلاقات جيدة مع الصين ، وهذا قد يساعدنا أيضًا إذا تم تحقيق الاتفاق في نهاية المطاف.