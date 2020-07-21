"اسرائيل" تخشى ضعف قدرة أمن السلطة للسيطرة على الضفة

أعربت مصادر إسرائيلية اليوم الثلاثاء، عن قلقها الشديد من تراجع قدرة السلطة الفلسطينية على إدارة الضفة الغربية المحتلة وضبطها أمنيًا بعد وقف التنسيق الأمني مع "إسرائيل".

وقالت مراسلة موقع كان الإسرائيلي نوريت يوحنان: "لوحظ في الأيام الأخيرة ضعف قدرة أجهزة الأمن في السلطة الفلسطينية على الحكم والسيطرة في القطاع الريفي والمخيمات الفلسطينية، بسبب الوضع الاقتصادي الصعب وتفشي فيروس كورونا في الضفة".

وأشارت إلى أن ضعف قدرة أمن السلطة على ضبط الأمور في الضفة يعود لعدم قدرتها على التنقل بين مدينة إلى أخرى أو من مدينة إلى قرية ريفية بسبب وقف التنسيق الأمني.

وأوضحت المراسلة الإسرائيلية أن العديد من الجهات الأمنية في "إسرائيل" تُلاحظ غياب وجود الدافعية لدى عناصر أجهزة أمن السلطة للقيام بواجبهم لعدم تلقيهم الرواتب كاملة.

ولفتت يوحنان، إلى وجود ظاهرة جديدة وهي أن عناصر أجهزة أمن السلطة يطلبون تصاريح للعمل في "إسرائيل" وجزء من عناصر أمن السلطة اعتقل خلال محاولته الدخول بدون تصريح للعمل في "إسرائيل".