ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

"اسرائيل" تخشى ضعف قدرة أمن السلطة للسيطرة على الضفة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 11:38 - 21 يوليو 2020
امن السلطة امن السلطة
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أعربت مصادر إسرائيلية اليوم الثلاثاء، عن قلقها الشديد من تراجع قدرة السلطة الفلسطينية على إدارة الضفة الغربية المحتلة وضبطها أمنيًا بعد وقف التنسيق الأمني مع "إسرائيل".

وقالت مراسلة موقع كان الإسرائيلي نوريت يوحنان: "لوحظ في الأيام الأخيرة ضعف قدرة أجهزة الأمن في السلطة الفلسطينية على الحكم والسيطرة في القطاع الريفي والمخيمات الفلسطينية، بسبب الوضع الاقتصادي الصعب وتفشي فيروس كورونا في الضفة".

وأشارت إلى أن ضعف قدرة أمن السلطة على ضبط الأمور في الضفة يعود لعدم قدرتها على التنقل بين مدينة إلى أخرى أو من مدينة إلى قرية ريفية بسبب وقف التنسيق الأمني.

وأوضحت المراسلة الإسرائيلية أن العديد من الجهات الأمنية في "إسرائيل" تُلاحظ غياب وجود الدافعية لدى عناصر أجهزة أمن السلطة للقيام بواجبهم لعدم تلقيهم الرواتب كاملة.

ولفتت يوحنان، إلى وجود ظاهرة جديدة وهي أن عناصر أجهزة أمن السلطة يطلبون تصاريح للعمل في "إسرائيل" وجزء من عناصر أمن السلطة اعتقل خلال محاولته الدخول بدون تصريح للعمل في "إسرائيل".

الأكثر مشاهدة

متعلقات