حماس: مهرجان غزة سيؤسس لمرحلة جديدة مع حركة فتح

أكدت عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، أن المهرجان الجماهيري الموحد الذي سيخطب به كلٌّ من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية في غزة سيؤسس لمرحلة وفاق جديدة بين حركتي (فتح وحماس).

وقال بدران في ندوة سياسية تضم قيادات من الفصائل الفلسطينية: "من الممكن أن حركتي حماس وفتح والفصائل الفلسطينية جميعها أن يتفقوا على برنامج سياسي مشترك، وأن منظمة التحرير الفلسطينية ما زالت قادرة على استيعاب أحزاب جديدة.

وشدد على أن الوحدة الوطنية ومشروعية المقاومة الفلسطينية وأماكن توزيعها هي أقوى ما يمتلكه الفلسطينيون، وهو الأمر الذي يكسبنا احترام الأشقاء والمجتمع الدولي.

مهرجان فتح وحماس في غزة

وأشار إلى أن المرحلة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني أوقفت مكونات الشعب أمام حقيقة لا شك فيها أن مشروع الضم إنهاء لمرحلة سياسية استمرت لثلاثة عقود بفعل الاحتلال والإدارة الأمريكية.

وأعلنت حركة حماس يوم أمس الاثنين أنه تم التوافق على عقد مهرجان مركزي على أرض غزة الصامدة خلال الأيام القليلة القادمة، استكمالا لتوحيد الجهود الفلسطينية في مواجهة خطة الضم وصفقة القرن.

وأكدت أن المهرجان سيشارك فيه ممثلون عن مختلف مكونات شعبنا الفلسطيني، وسيتضمن كلمات ومشاركات دولية رسمية، إضافة إلى المشاركة الفلسطينية بكلمة لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، وكلمة لرئيس السلطة محمود عباس.