موظفو البطالة الدائمة يطالبون الرئيس عباس بتنفيذ قراره عام 2005

طالب موظفو البطالة الدائمة في قطاع غزة، رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الحكومة د. محمد اشتية بتنفيذ قرار الرئيس عام 2005 وتنفيذ وعد كل من رئيس الحكومة ووزير العمل بصرف الحد الأدنى من الأجور وتثبيتهم رسميًا لحفظ حقوقهم المالية.

يُشار إلى أن موظفو البطالة الدائمة يبلغ عددهم قرابة الـ 400 موظف يخشون ضياع حقوقهم لا سيما بعد وصول أغلبهم إلى سن التقاعد الـ60 عامًا.

هاني البيطار عضو لجنة موظفي البطالة الدائمة في وزارة الاشغال العامة والاسكان وهو أحد موظفي البطالة الدائمة منذ عام 1993 يخشى أن يصل عمره 60 عامًا حتى لا يفقد حقوقه المالية أو الراتب الذي يتقاضاه من الحكومة.

وأكد البيطار لـ"فلسطين اليوم" أن المطلوب فقط هو تنفيذ القرار الذي وقعه الرئيس محمود عباس عام 2005 ووافق عليه المجلس التشريعي آنذاك لادراج اسماء جميع الموظفين من البطالة الدائمة على ميزانية عام 2006، مشيرًا إلى أن الانقسام أجل تطبيق القانون.

موظفو البطالة الدائمة

كما طالب البيطار باسم موظفي البطالة الدائمة، رئيس الحكومة بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجوار الذي أعلن عنه قبل أشهر عدة، علمًا أن موظفي البطالة الدائمة يتقاضون (1087 شيكل فقط) كما أن موظفي البطالة الدائمة في وزارة الزراعة رواتبهم أقل من الحد الادنى.

وفي ذات السياق طالب البيطار، من الحكومة ضرورة استرجاع رواتب وحقوق موظفي البطالة الدائمة الذين تجاوزت اعمارهم الـ60 عامًا لا سيما احتساب حقوقهم من عام 1993 وليس كما قررت الحكومة احتساب الحقوق من عام 2005.

وناشد البيطار عبر وكالة فلسطين اليوم، كل ضمير حي وكل من يشاهد المناشدة بأن يوصلها إلى رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الحكومة لتطبيق قانون 2005 وحفظ حقوقنا وحقوق أبنائنا وعائلاتنا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها فلسطين عمومًا وأبناء قطاع غزة خصوصًا.