..سعودي مفقود منذ عدة أيام عُثر عليه متوفي هو ساجد في الصحراء

اثارت تفاصيل وفاة مفقود وادي الدواسر بالسعودية "ضويحي حمود العجالين"، المفقود منذ الخميس الماضي حالة من الجدل وخاصة بعد العثور عليه متوفي في الصحراء السعودية وهو ساجد

فريق غوث للبحث والإنقاذ تمكن من العثور على مفقود وادي الدواسر، متوفى في منطقة صحراوية وهو ساجد.

فقدت أثار ضيوحي الخميس الماضي 16 يوليو، وكانت فرق الإنقاذ قد باشرت عمليات البحث فور تلقيها بلاغ فقدانه، وتم عثر على سيارته في الساعات الأولى من البحث ولم يعثر على المفقود.

نشر مغردون مقطع فيديو يظهر “ضويحي” وقد توفي وهو ساجد.