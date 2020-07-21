رونالدو يحقق رقما قياسيا فى الدوريات الثلاثة الكبري

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس ثنائية في لقاء فريقه اليوم أمام نظيره لاتسيو في اللقاء الذي يقام بينهما ضمن لقاءات الجولة الـ 34 من الدوري الإيطالي.

جاء هذا في الدقيقتين الـ 51 من ركلة جزاء، والـ 54 من انفراد تام بالمرمى بعد تمريرة رائعة من باولو ديبالا على طبق من ذهب.

وكسر رونالدو بتلك الثنائية عدة أرقام قياسية، بجانب تصدره لجدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد تجاوز تشيرو إيموبيلي نجم لاتسيو.

وأصبح رونالدو أول لاعب في التاريخ ينجح في تسجيل أكثر من 50 هدفًا في الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي، بعد مسيرته الناجحة في مانشستر يونايتد وريال مدريد.