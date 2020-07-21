د. مي كيلة: وفاة مسن من "بيت أمر" بالخليل وتسجيل 400 إصابة جديدة بـ"كورونا"

أعلنت وزيرة الصحة د. مي كيلة اليوم الثلاثاء 21/7/2020 ، عن وفاة مواطن 79 عاماً من بلدة بيت أمر بمحافظة الخليل، متأثراً بإصابته بفيروس "كورونا" وتسجيل 400 إصابة جديدة في محافظات الوطن خلال الـ24 ساعة الماضية .

وقالت الوزيرة خلال تصريحات ل"صوت فلسطين" وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ، انه بوفاة المواطن يرفع حصيلة الوفيات في فلسطين نتيجة الفيروس إلى 67 وفاة.

وقالت الوزيرة انه وخلال ال24 ساعة الماضية تم تسجيل 400 إصابة جديدة موزعة على محافظات الضفة والقدس، حيث سجلت رام الله 50 إصابة جديدة ، والقدس وضواحيها 91 إصابة جديدة ، في حين سجلت بيت لحم 12 إصابة جديدة .

وأضحت كيلة عن وجود 15 حالة في العناية المكثفة 3 حالات منها على أجهزة التنفس الصناعي ، موضحاً الى وجود 118 مواطناً في مراكز العزل .