رئيس هيئة شؤون الأسرى: كلمة لعباس وهنية في غزة اليوم خلال مهرجان تضامني مع الأسرى

قال اللواء قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيلقي اليوم الثلاثاء 21/7/2020 كلمة خلال حفل تضامني مع الأسرى سيعقد في مدينة غزة، والذي سيتضمن أيضا كلمة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس "إسماعيل هنية".

وبين أبو بكر خلال تصريحات لـ"صوت فلسطين" تابعتها وكالة "فلسطين اليوم"، فإن هذا المهرجان يأتي تضامناً مع الأسير كمال أبو وعر المصاب بالسرطان وفايروس كورونا في سجون الاحتلال ويعاني أوضاعا صحية صعبة للغاية.

ويشار الى ان الاجواء بين الضفة وقطاع غزة تشهد تحركات دبلوماسية لرسوم صورة من الوحدة بين الطرفين وايصال صورة لكافة الأطراف رداً على قرار الضم "الاسرائيلي" حيث أكد الدكتور خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" امس الاثنين 20/7/2020، تم التوافق على عقد مهرجان مركزي على أرض غزة الصامدة خلال الأيام القليلة القادمة استكمالًا لتوحيد الجهود الفلسطينية في مواجهة خطة الضم وصفقة القرن.

وقال الحية خلال تصريحات له ، ان المهرجان سيتضمن كلمات ومشاركات دولية رسمية، إضافة إلى المشاركة بكلمة للرئيس محمود عباس، وكلمة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وبين الحية ان المهرجان سيكون رسالة لكل الأطراف؛ تؤكد موقف شعبنا الموحد بفصائله وقواه كافة، وفي كل أماكن تواجده ضد مشروع الضم، وصفقة القرن، وكل المؤامرات التي تستهدف قضية شعبنا وحقوقه التاريخية.