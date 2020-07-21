سعر صرف الدولار مقابل الشيقل اليوم الثلاثاء21/7/2020

يشهد سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 21/7/2020 ، ارتفاع طفيف ، بعد انخفاض دام لعدة أيام ، الا ان الارتفاع لم يلامس المستوى المعتاد عليه ليواصل الانخفاض مع استمرار الموجة الثانية لفيروس كورونا .

سعر صرف الدولار وكافة اسعار العملات تأثرت بشكل كبير جراء عودة موجة ثانية لكورونا رغم الحديث المتواصل عن تعافي مؤقت للدولار عالمياً .

وفيما يلي اسعار صرف العملات اليوم الثلاثاء 21/7/2020 :

سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الشيقل:3.42 شيقلاً

الدينار الاردني مقابل الشيقل :4.82 شيقلاً

اليورو الاوروبي مقابل الشيقل:3.91 شيقلاً

الجنيه المصري مقابل الشيقل:0.21 شيقلاً.