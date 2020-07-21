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سعر صرف الدولار مقابل الشيقل اليوم الثلاثاء21/7/2020

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:14 - 21 يوليو 2020
الليرة السورية مقابل الدولار الليرة السورية مقابل الدولار
تقارير
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يشهد سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 21/7/2020 ، ارتفاع طفيف ، بعد انخفاض دام لعدة أيام ، الا ان الارتفاع لم يلامس المستوى المعتاد عليه ليواصل الانخفاض مع استمرار الموجة الثانية لفيروس كورونا  .

سعر صرف الدولار وكافة اسعار العملات تأثرت بشكل كبير جراء عودة موجة ثانية لكورونا رغم الحديث المتواصل عن تعافي مؤقت للدولار عالمياً .

وفيما يلي اسعار صرف العملات اليوم الثلاثاء 21/7/2020 :

سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الشيقل:3.42 شيقلاً

الدينار الاردني مقابل الشيقل :4.82 شيقلاً

اليورو الاوروبي مقابل الشيقل:3.91 شيقلاً

الجنيه المصري مقابل الشيقل:0.21 شيقلاً.

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