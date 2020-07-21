حالة الطقس اليوم الثلاثاء 21/7/2020: أجواء حارة وتحذير من التعرض للشمس

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم الثلاثاء 21/7/2020 حارة بشكل كبير في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت الأرصاد إلى أن الاجواء في الليل تكون صافيا بوجه عام، ومعتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غدًا الأربعاء من المتوقع ان تكون الاجواء صافيا بوجه عام، وحارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو صافيا بوجه عام، وحارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو الجمعة، صافيا بوجه عام، وحارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.