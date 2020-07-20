موعد اعلان نتائج الثانوية العامة 2020 في الأردن

رجحت الأمينة العامة لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية نجوى قبيلات، الاثنين، إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة "توجيهي" بين 10 إلى 15 آب/أغسطس 2020 المقبل.

وقالت قبيلات في تصريحات صحفية، إنّ إعلان النتائج متوقع بعد 20 يوما من آخر امتحان، إذ إنّه لا يوجد موعد محدد لإعلان نتائج التوجيهي حتى الآن.

وأضافت أن الوزارة ستعلن نتائج التوجيهي بعد تدقيقها حتى لا يكون أي نوع من الأخطاء في النتائج.

وأكدت قبيلات، أنّ الوزارة حريصة على دقة نتائج التوجيهي.

وبحسب وزارة التربية بدء الأربعاء (الأول من تموز) امتحان الثانوية العامة، وينتهي في (23) من الشهر ذاته، بمشاركة 178217 طالبا وطالبة.

ويأتي امتحان الثانوية العامة في هذه الدورة في ظل إجراءات وقائية واحترازية اتخذتها وزارة التربية والتعليم بموجب دليل إرشادي صحي، جرى التوافق عليه مع وزارة الصحة، وبما ينسجم مع الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة فيروس كورونا، ويحافظ على سلامة الطلبة والكوادر المشرفة على الامتحان.