الجيش السوري يتصدى لصواريخ "إسرائيلية" استهدفت جنوب دمشق

أسقط الجيش السوري مساء اليوم الاثنين معظم الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت جنوب دمشق، وفق بيان رسمي صادر عن وزارة الدفاع السورية.

أسقط الجيش السوري مساء اليوم الاثنين معظم الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت جنوب دمشق، وفق بيان رسمي صادر عن وزارة الدفاع السورية.

وأعلنت دمشق ان الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف جنوب دمشق برشقات صاروخية، أطلقت من فوق الجولان السوري المحتل، مؤكدة أن الأضرار اقتصرت على الماديات.

وقال مصدر عسكري سوري إنه "في تمام الساعة 21,48 من يوم الاثنين الواقع في 20/7/2020 قام طيران العدو الإسرائيلي من فوق الجولان السوري المحتل بتوجيه عدة رشقات من الصواريخ باتجاه جنوب دمشق، وقد تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت غالبيتها واقتصرت الخسائر على الماديات".