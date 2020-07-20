1183 اصابة جديدة بفيروس كورونا في "اسرائيل"

أعلنت وزارة الصحة "الإسرائيلية"، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 1183 إصابة جديدة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، وبرزت الأعداد القياسية بخصوص الحالات الحرجة التي ارتفعت الى 264 حالة، منها 80 يتلقون التنفس الاصطناعي كاملا.

وبلغت الحصيلة الاجمالية للإصابات النشطة الى 29201، وارتفع عدد الوفيات الى 415، بينما بلغت عدد حالات التعافي الاجمالية الى 22060 بواقع 385 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وفي وقت سابق اليوم، نشرت جامعة أكسفورد نتائج أولية ومشجعة من المرحلة الأولى من سلسلة تجارب لقاح كورونا الجديد، حيث أظهرت نتائج التجربة السريرية الأولى أن اللقاح فعال في المرضى الأصحاء، مما يخلق حماية مزدوجة ضد فيروس كورونا، والذي من المتوقع أن يزيد من فرص الحماية على المدى الطويل.

في غضون ذلك، قرر فريق من الوزراء على استمرار الاستعانة بجهاز الأمن الداخلي "الشاباك" لجمع بيانات المواطنين لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد على الرغم من معارضة هيئة حماية الخصوصية بوزارة القضاء.