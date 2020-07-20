النائب العام يصدر قراراً يمنع نشر أي تصريحات تتعلق بقضية نورة السعيد

أصدر النائب العام مساء اليوم الاثنين، قراراً يقضي بمنع نشر أي تصريحات او أخبار تتعلق بقضية المرحومة نورة السعيد من محافظة الخليل، لحين اكتمال التحقيقات.

و بحسب بيان صادر عن النائب العام، فإنه سيتم الاعلان عن نتائج التحقيقات بعيداً عن كل التحليلات المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي.

و هذا نص بيان النائب العام حول القضية:

النائب العام : يمنع النشر او إجراء المقابلات الصحفية بقضية المرحومة نورة السعيد

رام الله / مكتب النائب العام : أصدر النائب العام المستشار أكرم الخطيب مساء اليوم الاثنين قراراً بمنع نشر أي تصريحات او أخبار تتعلق بقضية المرحومة نورة السعيد من محافظة الخليل، لحين اكتمال التحقيقات التي سيتم الاعلان عن نتائجها بعيداً عن كل التحليلات المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي.

كما ويهيب بوسائل الإعلام كافة عدم اجراء اي مقابلات صحفية مع الطفل ابن المرحومة كون ذلك يشكل مخالفة لاحكام المواد ٢٩ و٣٢ من القانون الأساسي المعدل ٢٠٠٣ والمواد ٢ و٢٧ من قرار بقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٢ بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني والمادة ٢٢ من قرار بقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بشأن الجرائم الإلكترونية.

ويدعو المواطنين ووسائل الاعلام ضرورة عدم تعريض الأطفال للخطر والمساس بحياتهم الخاصة ونشر صورهم كون ذلك محمي بموجب القوانين الفلسطينية والالتزام بعدم تداول أي معلومات أو تفاصيل أو أسماء حول القضية سواء عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.