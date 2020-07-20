الانروا تعلن البدء بصرف مساعدات مالية لصالح الأسر الفقيرة في غزة

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة، اليوم الاثنين، أنها بدأت بتوزيع مساعدات مالية بقيمة 1,856,520 دولار أمريكي، بواقع 40 دولاراً لصالح الأسر الفقيرة في قطاع غزة.



وأوضحت (أونروا) في بيان لها، أنها اعتمدت المعايير التالية في الاختيار: (الأسر المصنفة ضمن فئة الفقر المدقع أو الفقر المطلق، ولديها أكثر من معيار من معايير الهشاشة في الأسرة التي تم تحديدها من قبل (أونروا) ومنها: عمر وجنس رب الأسرة والإعاقات والأمراض المزمنة، وكذلك حجم الأسرة.

نص بيان الأنروا:

نتيجة لورود تبرعات من مانحين، بدأت (أونروا) في غزة منذ صباح هذا اليوم، بتوزيع مساعدة مالية من أجل تقديم مساعدة إضافية للأسر اللاجئة الفلسطينية، التي تواجه عبئاً اقتصاديا يزداد صعوبة في ظل أزمة (كورونا).

تبلغ القيمة الاجمالية للمساعدة المالية 1,856,520 دولار أمريكي، حيث سيستفيد منها 46,413 شخصاً (40 دولار للشخص الواحد).



لقد اعتمدت (أونروا) المعايير التالية في الاختيار: الأسر المصنفة ضمن فئة الفقر المدقع أو الفقر المطلق ولديها أكثر من معيار من معايير الهشاشة في الأسرة التي تم تحديدها من قبل (أونروا) ومنها: عمر وجنس رب الأسرة والإعاقات والأمراض المزمنة وكذلك حجم الأسرة.

ستقوم (أونروا) بإرسال رسائل نصية للأسر المستحقة بالتوجه إلى البنك لاستلام المساعدة المالية، وتشمل أيضاً أرقاماً للتواصل في حال أي استفسار بخصوص استلام المساعدة من البنك.

حرصاً على سلامة وصحة منتفعيها ومجتمع اللاجئين، اتخذت (أونروا) الإجراءات الوقاية الصحية من خلال تمديد فترة توزيع المساعدة المالية لمدة أسبوع؛ لتجنب الازدحام داخل البنوك