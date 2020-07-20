السعودية: تعذر رؤية هلال ذي الحجة و الجمعة المقبل اول ايام عيد الاضحى المبارك

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة، بعد استطلاعه في في مرصد "تمير" وعليه يكون غدا الثلاثاء 21/7/2020 هو المتمم لشهر ذي القعدة ويوم الجمعة بعد المقبل أول أيام عيد الأضحى المبارك.

يشار إلى أن مراكز الضبط الأمني بالعاصمة المقدسة مكة، بدأت في منع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) بلا تصريح، اعتبارا من صباح أمس الأحد وحتى نهاية اليوم الثاني عشر من ذي الحجة.

يأتي ذلك تطبيقا لما أعلنه سابقا، مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه إلحاق بالأمر الملكي القاضي بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكانت المحكمة العليا في السعودية، دعت لتحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الاثنين الموافق التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441 هجرية.