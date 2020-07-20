الاحتلال يستولي على 700 دونم شرق بيت لحم

أكدت مصادر محلية أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي استولت على ٧٠٠ دونم زراعي في محيط جبل الفرديس شرق بيت لحم.

و أوضح مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية أنه حسب الإخطارات التي بحوزة الهيئة فإن الأراضي المستهدفة تقع في منطقة العقبان، وتم تسييجها باسلاك شائكة ونصبت بوابة حديدية عليها قبل أربعة أيام، لصالح اقامة حديقة "هيرودون".

وتعود ملكية الأراضي لعائلات: الوحش، والعساكر، والمساعدة.

يشار الى ان المنطقة الشرقية لمحافظة بيت لحم تتعرض منذ فترة الى هجمة استيطانية آخرها تمثل اليوم من خلال مواصلة آليات الاحتلال الإسرائيلي تجريف مساحات من أراضي المواطنين في قرية كيسان لليوم السابع على التوالي، لصالح توسيع حدود مستوطنة "ايبي هناحل" المقامة على أراضي القرية، وتم نصب عدد من البيوت المتنقلة "كرفانات" قرب القرية.