

تعتبر مواصفات الأضحية 2020 من أهم الموضوعات التي يتم البحث عليها عبر منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث على جوجل.

وتزداد عمليات البحث على المواصفات والشروط مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك 2020 والذي لن يتجاوز الـ10 أيام من اليوم.

ويعد ذبح الأضحية عقب صلاة العيد، أبرز ما يظهر في العيد خاصة في يومه الأول عقب الصلاة مباشرًا، حيث يسرع كلا منا لذبح أضحيته لهذا العام.

ويقبل الجميع على شراء الأضاحي من «بقر، أو عجول، أو جمال، أو خرفان»، ومن الممكن يتعرض أي شخص لعملية غش أثناء شرائه للأضحية الخاصة به

فمن الممكن أن تكون الأضحية مريضة، أو تم التلاعب بوزنها عن طريق الماء والملح، لذلك نقدم لكم بعض مواصفات الأضحية 2020

مواصفات الخروف السليم:

فحص الأسنان للتأكد من سن الأضحية

يعد السن الشرعي لشراء الخروف والتضحية به، هو ما أتم 6 أشهر، وتكون أسنانه عريضة وأن يكون لديه 4 أسنان في الفك السفلي وأخرى في الفك العلوي.

عين الخروف

يجب أن تكون عين الخروف لامعة، ولا تختلط بالدموع وليست باهتة، وليست محمرة، وليس بها أي إفرازات.

مواصفات الأضحية 2020

رأس الخروف

قرون الخروف يجب أن تكون سليمة وليس بها أي كسور.

جسم الخروف

يجب أن تكون فروة الخروف سليمة وليس بها أي قطع، أو يمكن نزعها بسهولة، أو وجود أي أمراض جلدية على جسمه.

أرجل الخروف

يجب التركيز على أرجل الخروف، وأن تكون سليمة، وخالية من أي كسور، وليس بها أي تجمعات أو تجلطات دموية بسبب نزيف داخلي.

الحالة العامة للخروف

لا يجب اختيار الخروف الكسول الجالس على الأرض، فمن الممكن أن يعاني من أمراض داخلية، الخروف الكثير الحركة ونشط وكثير الأكل يكون أفضل صحيًا.

مواصفات الأضحية