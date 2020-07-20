تعرف على آخر يوم لقص الشعر والأظافر للمضحين في عيد الأضحى 2020

يبحث المسلمون الذين ينوون التضحية في عيد الأضحى المبارك 2020 - 1441 عن موعد آخر يوم لقص الشعر والأظافر، والذي يعتبر سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

يشار إلى انَّ المسلمون يذبحون الاضاحي في عيد الأضحى المبارك، ويوزعون لحومها إلى الأقارب والأصدقاء والفقراء ومصارف الأضحية التي وردت في السنة والكتاب، وهناك العديد من السنن الواجب احيائها للمسلم الذي ينوي التضحية.

ووفقا للحسابات الفلكية فإن عدة شهر ذو القعدة 30 يوماً ، ليكون يوم الثلاثاء 21 يوليو هو آخر أيام شهر ذو القعدة.

متى آخر يوم لحلق الشعر وقص الأظافر:

وكشفت للحسابات الفلكية، أن من المتوقع فلكيا أن يكون يوم الأربعاء 22 يوليو أول أيام ذو الحجة ، وبذلك يكون يوم الخميس 30 يوليو وقفة عرفات ، والجمعة 31 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك .

وبناءً عليه فإن آخر موعد لقص الشعر للمُضحي يوم الثلاثاء، حيث ذهب الشافعية والمالكية إلى أنه يسن لمن يريد التضحية ولمين يعلم أن غيره يضحى عنه ألا يزيل شيئا من شعر رأسه أو بدنه بحلق أو قص أو غيرهما، ولا شيئا من أظفاره بتقليم أو غيره، ولا شيئا من بشرته، وذلك من ليلة اليوم الأول من ذي الحجة إلى الفراغ من ذبح الأضحية.

ويقول النبى صلى الله عليه وسلم :”من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضحى فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يُضحى”، ومخالفة ذلك ليست بحرامٍ، بل هى مكروهةٌ كراهةَ تنزيه.