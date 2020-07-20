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صراخ وبكاء يدمي القلب.. ما قصة الفتاة السعودية المعنفة في الرياض؟

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:19 - 20 يوليو 2020
تقارير
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تعرضت فتاة سعودية مراهقة للعنف في العاصمة الرياض، وسط إشارات إلى أنَّها تعرضت للتعنيف من قبل زوجها، الذي قام على ما يبدو بضربها.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو خلال الساعات الماضية يظهر تعرض فتاة سعودية للعنف، وسط صرخات ونداء استغاثة منها.

وانتشر مقطع الفيديو كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية ، وسط مطالبات بضرورة تدخل السلطات الرسمية في البلاد لوقف العنف ضد النساء الذي انتشر مؤخرا في البلاد العربية.

واثار فيديو معنفه الرياض حالة من الجدل على منصات مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد لإسقاط الولاية عن النساء ومعارض ، حيث طالب العشرات بضرورة سن قوانين تحمي المرأة السعودية من العنف والتشديد على قانون حماية الأسرة.

وقال حساب على تويتر يدعى نجم معلقا على فيديو معنفه الرياض :" كيف يتسنى لنا العيش اذا كانت اكثر الأماكن أمناً وفي ظل اكثر الاشخاص قرباً نُقتل النساء تقتل بين جدران منازلهن وعلى أيدي آبائهن وإخوتهن النساء تُعذب وتضطهد لمجرد تعذيب وتلذذاً بارتكاب الجرائم امس كانت صرخات احلام وقبلها كانت اسراء غريب واليوم ها هي ضحية الرياض".

وقال حساب آخر يدعى طافي معلقا على معنفه الرياض :" تجسس على بيوت خلق الله ونشر مقاطعهم بحجة الخير هذا تجسس وانتهاك خصوصية ونشر وتشهير ، المفروض تبليغ الجهات المختصة وعدم اشغال الناس بشيء غير مكتمل التفاصيل والظروف".

وقالت فراشة :" امس وحدة مقتولة بنص الشارع على يد طليقها واليوم نسمع صراخ معنفه الرياض تتعرض لتعنيف بشكل يومي إلى متى تستمر هالمهزلة؟ وإذا هربت البنت من هالعنف جلستوا تلاحقونها مثل الكلاب لو مجتمعكم صالح للعيش ولو ذكوركم بشر طبيعين كان البنات حسوا بالامان والاستقرار ولا هربوا".

 

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