يتصدر مكان صلاة عيد الاضحى في مصر 2020 محركات البحث على جوجل خلال الأيام القادمة مع اقتراب يوم عيد الاضحى.

ويأتي اهتمام المصريين بتحديد أماكن صلاة العيد في ظل استمرار الاجراءات القاسية بسبب تفشي فيروس كورونا القاتل في الجمهورية المصرية.

وبسبب الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا اغلقت وزارة الأوقاف المساجد أمام المصلين منذ أسابيع عدة في كافة محافظات مصر.

وتدرس وزارة الأوقاف في مصر عدد من السيناريوهات المتوقعة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك في أماكن محددة ومعينة.

ولا زالت المساجد مغلقة أمام الصلوات الأسبوعية ولم تتخذ الوزارة بعد قرارا بإعادة فتح المساجد أمام المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

أماكن صلاة عيد الاضحى في مصر 2020

ولا زالت الوزارة تدرس المقترحات المتوقعة وهي اداء صلاة عيد الاضحى في المساجد، ومن المتوقع أن تُصدر قرارها النهائي قبل عيد الاضحى المبارك 2020.

ومن المتوقع أن تتم صلاة عيد الاضحى في مصر 2020 في أحد المساجد الكبرى ونقل وقائع الصلاة للمسلمين.

وأوضح أن عدم فتح المساجد لأداء صلاة عيد الاضحى المبارك لا زال قائمًا، لافتًا إلى أن صلاة العيد قد تكون في المنازل.

اضحى 2020

واستبعد المصدر الذي تحدث إلى موقع اليوم السابع، أن تكون أماكن صلاة عيد الأضحى في مصر 2020 في أي ساحات محددة بالمحافظات.

ومن المتوقع فلكيا أن يكون يوم الأربعاء 22 يوليو الجاري أول أيام ذو الحجة، وبذلك يكون يوم الخميس 30 يوليو وقفة عرفات، والجمعة 31 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك.