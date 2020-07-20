أوغلو يدعو اروغان لعدم مواجهة مصر عسكرياً في ليبيا

قال رئيس حزب المستقبل ورئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو: "إن المواجهة مع مصر في ليبيا ليست من مصلحة تركيا، ولا يجدب الصدام مع القاهرة".

ودعا أوغلو رجب طيب أردوغان إلى العمل على تفادي الصدام مع مصر في ليبيا، قائلا: "فلتجلس وتتحدث مع مصر إذا لزم الأمر".

وأضاف: "لا بد أن أتحدث عما يجري وراء الكواليس، مواجهة بين مصر وتركيا في ليبيا لن تكون جيدة من أجل تركيا، لكن ليس من الصواب أن ننسحب من ليبيا لأن مصر أو غيرها أرادت ذلك. يجب استخدام قدرة تركيا بحكمة".

وأسدى رئيس الوزراء التركي الأسبق نصائح لرئيس بلاده عن كيفية إدارة المعركة بطريقة "حكيمة" في ليبيا، مشيرا إلى ضرورة تحسين "العلاقات مع تونس والجزائر.