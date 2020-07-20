هذا الدواء الذي سيمنع تفاقم مرضى الكورونا

قالت شركة Synairgen البريطانية للتكنولوجيا الحيوية أن التجارب السريرية التي أجرتها في علاج مبتكر يتضمن إدخال بروتين يحارب العدوى في جسم الإنسان ، أدى إلى انخفاض بنسبة 79 بالمائة في عدد مرضى الكورونا الذين يحتاجون إلى عناية مكثفة أو تنفس.

وفقا للشركة ، فإن المرضى الذين شاركوا في التجربة السريرية استنشقوا بروتين الإنترفيرون الذي ينتجه الجسم بشكل مستقل عندما يحارب العدوى حيث يتم استنشاق البروتين من قبل المشاركين في التجربة مباشرة في رئتيهم لاختبار ما إذا كان سيثير استجابة مناعية لعدوى الفيروس.

وأظهرت النتائج انخفاضا بنسبة 79 في المائة في عدد المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية مكثفة أو تنفس بعد استنشاق كمية متزايدة من بروتين الإنترفيرون. "من المرجح أن يتعافى المرضى مرتين إلى ثلاث مرات ، ووصلوا إلى نقطة حيث لم تتأثر الأنشطة اليومية بسبب مرضهم في كورونا. كما أشارت التجربة إلى انخفاض كبير جدًا في مشاكل الجهاز التنفسي بين المرضى الذين تلقوا العلاج.

بالإضافة إلى ذلك ، تم تخفيض متوسط ​​الوقت الذي تم فيه إدخال المرضى إلى المستشفى بمقدار الثلث لأولئك الذين تلقوا الدواء الجديد ، من تسعة أيام إلى ستة أيام". وحسب الشركة "إذا تم تأكيد النتائج في دراسات أكبر" فإن العلاج الجديد "سيغير اللعبة".

و التجربة التي أجريت لازالت صغيرة نسبيًا ، لكن النتائج كانت مثيرة للإعجاب بشكل استثنائي. "قال الرئيس التنفيذي لشركة Synairgen ريتشارد مرسيدس لهيئة الإذاعة البريطانية" لا يمكننا أن نتوقع نتائج أفضل بكثير من هذه. وهذا تقدم كبير في علاج مرضى كورونا في المستشفى ". .

وقال إن الشركة ستقدم نتائج التجربة السريرية إلى المنظمين الطبيين في جميع أنحاء العالم خلال اليومين المقبلين لمعرفة المعلومات الإضافية التي يحتاجونها لتأكيد العلاج.