الأجهزة الأمنية تقبض على والد فتاة قتل ابنته ورماها في بئر قبل 9 سنوات

قبضت الأجهزة الأمنية اليوم الإثنين، على المشتبه به بقتل فتاة قبل حوالي 9 سنوات ورميها ببئر مياه بمدينة الخليل.

وأفاد الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن الأجهزة الأمنية في الخليل تلقت بلاغاً مفاده عثوره على جثة متحللة (رفات) داخل بئر قديم للمياه بمدينة الخليل.

وأشار ارزيقات إلى أنَّ الشرطة والنيابة العامة والدفاع المدني تحركوا للمكان لانتشال الجثة، والوقوف على ملابسات الواقعة، مضيفاً : "أنه وخلال عملية جمع الاستدلالات، تبين أن الجثة تعود لفتاة من مواليد 1987، وألقيت بالبئر قبل مدة طويلة، وبناء على ذلك، فقد قامت الشرطة صباح هذا اليوم بإلقاء القبض على المشتبه به بقتل هذه الفتاة، وهو والدها".

وأكد ارزيقات توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة وإحالته للنيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولًا.