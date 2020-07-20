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صور وزير الخارجية المصري يصل رام الله

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 14:32 - 20 يوليو 2020
الوزير سامح شكري يصل رام الله الوزير سامح شكري يصل رام الله
تقارير
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وصل وزير الخارجية المصرية سامح شكري ظهر اليوم الاثنين، إلى مدينة رام الله الضفة الغربية المحتلة للقاء الرئيس محمود عباس.

وقد استقبل الرئيس عباس وزير الخارجية المصرية في مقر رئاسته برام الله، ومن المقرر أن يبحث آخر المستجدات في القضية الفلسطينية.

وأطلع الرئيس عباس، الوزير شكري على كافة الجهود السياسية والديبلوماسية المبذولة لحشد الدعم الدولي للموقف الفلسطيني، الهادف إلى منع قيام "إســـرائيل" بتنفيذ خطط الضم.

يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد، دعم بلاده ومساندتها للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ومنظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الرئيس عباس.

الوزير سامح شكري يصل رام الله
عباس يتسقبل وزير الخارجية المصري بمقر الرئاسة برام الله
 

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