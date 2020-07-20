صور وزير الخارجية المصري يصل رام الله

وصل وزير الخارجية المصرية سامح شكري ظهر اليوم الاثنين، إلى مدينة رام الله الضفة الغربية المحتلة للقاء الرئيس محمود عباس.

وقد استقبل الرئيس عباس وزير الخارجية المصرية في مقر رئاسته برام الله، ومن المقرر أن يبحث آخر المستجدات في القضية الفلسطينية.

وأطلع الرئيس عباس، الوزير شكري على كافة الجهود السياسية والديبلوماسية المبذولة لحشد الدعم الدولي للموقف الفلسطيني، الهادف إلى منع قيام "إســـرائيل" بتنفيذ خطط الضم.

يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد، دعم بلاده ومساندتها للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ومنظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الرئيس عباس.





