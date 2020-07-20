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حكمًا قضائيًا لمدان بتهمة حيازة التراث في نابلس

  • فلسطين اليوم - نابلس
  • 13:47 - 20 يوليو 2020
حكمًا قضائيًا لمدان بتهمة حيازة التراث في نابلس حكمًا قضائيًا لمدان بتهمة حيازة التراث في نابلس
تقارير
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أصدرت محكمة بداية نابلس في الضفة الغربية المحتلة حكمًا قضائيًا ضد المواطن (ع. ك) المتهم بحياة التراث بطرق غير مشروعة خلافًا للقانون.

وأوضح القاضي أمجد عرفات أن المتهم خالف أحكام المادة (68/1) من القرار بقانون رقم 11 لسنة 2018، بشأن التراث الثقافي المادي.

وأشار مكتب النائب العام، أنه استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة نابلس أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ مهند الحريري بحق المتهم.

ووفقًا لبيان المكتب العام فقد تم الحكم عليه بالحبس لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية بقيمة 5,000 دينار أردني .

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