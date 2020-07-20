الحية يكشف تفاصيل مهرجان غزة وكلمات عباس وهنية !

أكد الدكتور خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الاثنين 20/7/2020، تم التوافق على عقد مهرجان مركزي على أرض غزة الصامدة خلال الأيام القليلة القادمة استكمالًا لتوحيد الجهود الفلسطينية في مواجهة خطة الضم وصفقة القرن.

وقال الحية خلال تصريحات له ، ان المهرجان سيتضمن كلمات ومشاركات دولية رسمية، إضافة إلى المشاركة بكلمة للرئيس محمود عباس، وكلمة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وبين الحية ان المهرجان سيكون رسالة لكل الأطراف؛ تؤكد موقف شعبنا الموحد بفصائله وقواه كافة، وفي كل أماكن تواجده ضد مشروع الضم، وصفقة القرن، وكل المؤامرات التي تستهدف قضية شعبنا وحقوقه التاريخية.