الصحة :3 حالات وفاة و 468 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"خلال ال24 ساعة

علنت وزارة الصحة برم الله اليوم الاثنين 20/7/2020، عن تسجيل 3 حالات وفاة في يطا ومدينة الخليل ومخيم الفوار، وتسجيل 468 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية .

وقالت الصحة انه لم تسجل اي حالات تعافٍ جديدة، مشيرةً الى ان الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة والمتوسطة: 40 حالة من بين المصابين موجودة في غرف العناية المكثفة والمتوسطة، بينها 3 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبينت انه تم إجراء 3967 فحصاَ لعينات مشتبه بإصابتها .

- عدد الحالات النشطة الكلي: 8360

- عدد حالات التعافي: 2095

- عدد حالات الوفاة: 65

توزيع الإصابات الجديدة

- محافظة القدس: 211| مدينة القدس 101- قطنة 3- بدو 1- مخيم قلنديا 23- الرام 20- عناتا 5- كفر عقب 16- العيزرية 30- أبو ديس 7- بيت دقو 1- بيت سوريك 2- جبع 2.

- محافظة رام الله والبيرة: 38| 8 مدينة رام الله- 2 مخيم الجلزون- 3 البيرة- 1 نعلين- 20 مخيم دير عمار- 1 مخيم الأمعري- 1 عبوين- 2 برهام.

- محافظة الخليل: 135| مدينة الخليل 37- حلحول 2- يطا 22- بني نعيم 3- دورا 24- السموع 1- الظاهرية 5- الريحية 5- بيت أمر 2- بيت كاحل 16- سعير 1- صوريف 2- إذنا 12- بيت الروش 3.

- محافظة طولكرم: 7| مدينة طولكرم 1- مخيم طولكرم 1- مخيم نور شمس 2- اكتابا 1- ذنابة 1- شوفة 1.

- محافظة بيت لحم: 23| مدينة بيت لحم 6- العبيدية 1- الولجة 12- الدوحة 2- حوسان 1- تقوع 1.

- محافظة جنين: 1| اليامون 1

- محافظة نابلس: 6| مدينة نابلس 4- طلوزة 2.

- محافظة أريحا والأغوار: 23| أريحا 11- مخيم عقبة جبر 12

- محافظة قلقيلية: 18| مدينة قلقيلية 14- جيت 4

- محافظة طوباس: 4| طوباس 1- طمون 1- الفارعة 2

- قطاع غزة: 2