طائرة مسيرة من غزة تقترب من ناحل عوز ..تستنفر الاحتلال وتُدخل العمال الملاجئ

أكدت وسائل الاعلام "الإسرائيلية" اليوم الاثنين 20/7/2020، عن وجود حدث امني قرب مستوطنة ناحل عوز على الحدود مع غزة.

وقالت المصادر "الاسرائيلية" ان الحدث الامني كان عبارة عن طائرة مسيّرة عبرت من داخل قطاع غزة إلى الأراضي المحتلة ثم عادت للقطاع.

وكانت المصادر اشارت الى انه تم الطلب من العمال الدخول الى الملاجئ بعد رصد طائرة بدون طيار دخلت الاجواء، وعادت إلى غزة دون اسقاطها.

ويشار الى ان قطاع غزة يستذكر اليوم المجزرة البشعة التي اقترفها الاحتلال بحق حي الشجاعية وقصف عدد من منازل وممتلكات المواطنين مما ادى لاستشهاد وتهجير المئات عام 2014.