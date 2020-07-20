القيادي شهاب: الجريمة التي اقترفها الاحتلال بالشجاعية كشفت أحقاده العدوانية

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أ. داوود شهاب اليوم الاثنين 20/7/2020، ان الجريمة التي اقترفها الاحتلال في مثل هذا اليوم من العام 2014 بحق أهلنا في حي الشجاعية، والتي استهدفت المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم ودمرتهم تدميراً بشعاً بالطائرات والقذائف كشفت حجم الأحقاد العدوانية الاحتلالية.

وقال أ. شهاب خلال تصريحات له على حسابه على الفيس بوك ان جريمة الشجاعية لن ينساها شعبنا ولن يغفر أبداً لمرتكبيها المحتلين ، معتبراً ان غياب العدالة الدولية عن ملاحقة المجرمين ومحاكمتهم كان ولا يزال عامل تشجيع لهم لارتكاب المزيد من الجرائم.

وتابع : "رحم الله الشهداء وأسكنهم رفيع الدرجات من الجنة ،وتحيةً لأبناء شعبنا البطل الذين لم يستسلموا لجبروت القوة، فكانت حناجرهم تصدح حسبنا الله ونعم الوكيل، وأقدامهم تنغرس صموداً وبسالةً في أرضهم"

ووجه تحيةً لرجال المقاومة الأبطال الذين كانوا يشتبكون في تلك المعركة رغم بشاعة العدوان وحجمه، وفي كل الساحات يثبتون ويضربون في العمق انتصاراً للحق والعدل.