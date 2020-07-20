اشتيه: صرف نسبة من رواتب الموظفين قبل العيد ومساعدة مالية لطلبة الجامعات والعمال

أكد محمد اشتيه رئيس حكومة رام الله اليوم الاثنين 20/7/2020، ان الحكومة ستدفع النسبة الممكنة من الرواتب قبل العيد، مشيراً الى ان أموال المقاصة ما زالت عالقة لدى الاحتلال وسنضطر للاقتراض من البنوك للإيفاء بالتزاماتنا.

وجدد اشتيه في مستهل جلسة مجلس الوزراء هذا الصباح ، تأكيده على عدم تراجع "إسرائيل" رسميا عن مخططات الضم يمثل استمرارا للتهديد الوجودي لقضيتنا، والرئيس يقود جهدا دوليا وقانونيا لمواجهة هذا التهديد.

وبشأن ملف كورونا قال اشتيه: "لم يعد هناك أي مجال للتراخي، أو التسامح مع من ينكر وجود المرض أو يرفض الإلتزام بإجراءات السلامة الإجبارية، والأجهزة الأمنية توقع العقوبات يوميا بغير الملتزمين"

واشار اشتيه الى ان سلطة النقد تعمل على إيجاد حلول عاجلة لموضوع العمولات على الشيكات الراجعة وأقساط القروض لا سيما للفئات المتضررة، وتم إخبارنا أن الأمر قيد الحل.

وقرر اشتيه السماح لدور الحضانة بالعمل بالتدريج بعد إثباتها الالتزام بالبروتوكول الصحي المعمول به في وزارة الصحة.

ونوه الى ان الحكومة بصدد تقديم مساعدة أخرى من المساعدات، وتشمل طلبة الجامعات من أبناء المخيمات والأغوار الفلسطينية، وعمال المقاهي والمطاعم المتضررين، وعمال القطاع السياحي، والعائلات الفقيرة والتي انقطعت عن أعمالها بسبب كورونا، ومساعدة مالية لـ1400 محل تجاري في مدينة القدس.