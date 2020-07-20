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معروف: تساؤلات للجانب المصري بشأن ترتيب العمل لاستقبال العالقين من معبر رفح

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:28 - 20 يوليو 2020
فتح معبر رفح (17) فتح معبر رفح (17)
تقارير
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أكد سلامة معروف رئيس المكتب الاعلامي الحكومي بغزة اليوم الاثنين 20/7/2020 ، ان قضية العالقين أصبحت الشغل الشاغل لخلية الازمة العليا بغزة في ظل تفشي جائحة كورونا.

وقال معروف خلال تصريحات له اليوم  بدأنا بإعادة تأهيل مراكز الحجر الصحي وانشاء مركز جديد بدير البلح ومتوقع الانتهاء منه الأسبوع القادم تمهيداً لاستقبال المواطنين العالقين في الخارج لتجنب قطاع غزة من خطر جائحة كورونا.

وتابع هناك العديد من الأسئلة طرحت على المصريين بشأن ترتيبات العمل على معبر رفح ومطار القاهرة وننتظر إجابات للبدء باستقبال العالقين.

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