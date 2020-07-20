مدير التعليم بالأونروا يوضح بشأن موعد بدء العام الدراسي وخطة الدراسة والتوظيف

أكد فريد أبو عاذرة مدير التعليم في "وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" اليوم الأثنين 20/7/2020، أن الوكالة تواصل الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي الجديد ، ولكن الإدارة في انتظار الضوء الأخضر من الادارة العليا بشأن بدي العام الدراسي، موضحاً أن قرار الـ8 من أغسطس هو قرار مبدئ لبدء العام الدراسي الجديد ما لم يطرأ اي تغيير .

وبين أبو عاذرة، خلال تصريحات لإذاعة القدس تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن "الأونروا" تُجري الاستعدادات النهائية، وعندما تقرر الإدارة العليا نكون قد أتممنا كافة الإجراءات كتعقيم الومدارس وتجهيز الغرف الصفية وصيانة ما هو تالف وتجهيز الطواقم التدريسية .

وبشأن بيان موعد بدء العام الدراسي الجديد في الـ8 من اغسطس ، قال:"إن القرار جاء ضمن خطة البدء في الموعد بالإضافة إلى الايعاز ببدء الطاقم التدريسي في الخامس من أغسطس ، وهناك أمور من المبكر الحديث عنها ، ولكن هناك أمور ايجابية في قطاع غزة بشأن بدء العام الدراسي الجديد ، موضحاً الى وجود تنسيق مستمر مع التربية والتعليم ومنظمة الصحة العالمية .

وبشأن طريقة التعليم خلال الفصل الدراسي القادم، أوضح أبو عاذرة أن لا تغيير سيطرأ على طريقة التدريس ، سيكون الفصل الدراسي للعام القادم وفقاً للعام الدراسي الماضي دون أي تغيير ، "في إشارة للعديد من الاقتراحات بتقسيم العام الدراسي لثلاثة أقسام" ، معتبراً أنه في حال وجود أي تعليمات من منظمة الصحة العالمية سيتم الأخذ بها.

تصحيح التوظيف

وبشأن تصحيح امتحانات التوظيف، قال أنه تم تصحيح بعض المواد من امتحان التوظيف وسيتم تشكيل لجان للمقابلات وسيكون الإعلان خلال الأيام القادمة، ووضع قوائم للتوظيف للعام القادم.

وعن المدراس التي تم فتحها كعيادات وبعضها للمواد الغذائية ، أشار إلى أن هذه المدارس سيتم اخلائها لتنظيفها وتعقيمها قبل بدء العام الدراسي الجديد .

وكان مدير عمليات الأونروا "ماتياس شمالي" أكد خلال تصريحات سابقة له ان عدد طلاب قطاع غزة في مدارس الاونروا 280 ألفا هو العدد التقريبي.

وأشار شمالي الى وجود اكتظاظ في أعداد الطلبة في الفصل الدراسي الواحد حيث يبلغ معدل الطلاب في الفصول هو 41 طالبا في الفصل الواحد، معتبراً ان المشكلة سببها الوضع المالي الصعب.

ويشار الى أن حوالي مليون لاجئ "نصف سكان القطاع" يعتمدون على المساعدات الغذائية التي تقدمها الاونروا.