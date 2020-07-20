تركيا: اللوحات الفسيفسائية في "آيا صوفيا" ستغطى بالستائر خلال الصلاة

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أن اللوحات الفسيفسائية والجدارية في "آيا صوفيا" سيتم تغطيتها بستائر خلال فترة الصلاة.

وقال كالين في تصريحات لقناة "NTV"، بأنه لن يكون هناك نظام إضاءة خاص، وبأن العمل جار من أجل تغطية اللوحات بنظام ستائر وبأنه جاهز تقريبا، مع التركيزعلى عدم حدوث أي ضرر لهذه اللوحات والمبنى بشكل عام.

هذا وكان رئيس الشؤون الدينية علي أرباش، قد صرح في وقت سابق

عن تقديم طلب من أجل تغطية الرسومات بطريقة أو بأخرى أو بتخفيف الإضاءة عليها باستخدام الإمكانيات التقنية وعرضها أمام الزوار لرؤيتها بعد الانتهاء من الصلاة عبر فتح أو إغلاق الستائر"، بحسب ما نقلت صحيفة "يني شفق" التركية.

وكانت صحيفة "صباح" التركية، قد أفادت في وقت سابق بأنه قد تم إجراء دراسة حول كيفية استخدام "آيا صوفيا " كجامع من دون الإضرار بالفسيفساء واللوحات الجدارية والأيقونات، وسيتم تطوير آلية لن تعطل كون "آيا صوفيا" مسجدا مفتوحا للعبادة في أوقات الصلاة، ومكانا للسياحة في الوقت ذاته.

وستكون اللوحات الجدارية والفسيفساء المسيحية متاحة للسياح خارج أوقات الصلاة، وسيتسنى للسياح زيارة آيا صوفيا مجانا.

يذكر بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد وقّع في 10 يوليو/ تموز، قرارا رسميا بافتتاح كاتدرائية "آيا صوفيا" كمسجد للصلاة. وذلك بعد أن ألغى القضاء التركي قرارا من مجلس الوزراء يعود لعام 1934، قضى بتحويل آيا صوفيا من مسجد إلى متحف.