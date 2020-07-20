بعد 7 أشهر من اغتياله.. إيران تنتقم لقاسم سليماني

نفذت السلطات القضائية في ايران، فجر اليوم الاثنين 20/7/2020، حكم الإعدام بحق محمود موسوي مجد، المتهم بالتجسس لصالح جهاز المخابرات المركزية الاميركية (السي اي ايه) والموساد الصهيوني.

وكانت السلطات القضائية، كشفت أن الجاسوس الذي حكم عليه بالإعدام مؤخرا، بتهمة تسريب معلومات للمخابرات الأمريكية والإسرائيلية ساعدت في اغتيال قائد فيلق القدس الشهيد قاسم سليماني في 3 كانون الثاني/يناير الماضي، ولا علاقة له باغتيال الفريق سليماني.

وذكرت أنه كان يقدم معلومات للموساد والاستخبارات الأمريكية عن المستشارين الايرانيين الموجودين في سوريا.

وقال الناطق باسم القضاء الإيراني، غلام إسماعيلي، إن "الجاسوس الذي جرى إعدامه في طهران، المدعو محمود موسوي مجد، كان مقيما في سوريا مع أسرته، وقدم معلومات عن المستشارين الإيرانيين، وعن عمل وزارة الدفاع وفيلق القدس إلى الموساد الإسرائيلي والمخابرات المركزية الأمريكية CIA".