مصر والسعودية تستطلعان هلال ذي الحجة مساء اليوم

من المقرر ان تستطلع دار الإفتاء المصرية مساء اليوم الاثنين 20/7/2020 هلال شهر ذي الحجة لعام 1441هجري، بعد صلاة المغرب، بالإضافة الى انتظار الدار إعلان السعودية، نتائج استطلاع الهلال باعتبارها بلد مناسك الحج.

السعودية دعت ايضاً لتحري هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الاثنين الموافق التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441 هجرية.

المحكمة وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) قالت أنها ترغب إلى عموم المسلمين فى جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الاثنين، وترجو ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

يشار إلى أن مراكز الضبط الأمني بالعاصمة المقدسة مكة، بدأت في منع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) بلا تصريح، اعتبارا من صباح أمس الأحد وحتى نهاية اليوم الثاني عشر من ذي الحجة. وفق "الرياض".

يأتي ذلك تطبيقا لما أعلنه سابقا، مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه إلحاقا بالأمر الملكي القاضي بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.