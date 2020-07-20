تصريحات باسيل تثير حفيظة القوى الفلسطينية وتصفها بالمسيئة

رفض تحالف القوى الفلسطينية في لبنان، أمس الأحد 19/7/2020، تصريحات جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر ، التي وصفها بـ "مغالطات تسيء للعلاقات الأخوية بين الشعبين الفلسطيني واللبناني.

التحالف في بيانه الذي صدر، أكد على رفضه المساواة بين المقاوم والعدو المحتل، على اعتبار انّ الاحتلال سبب والمقاومة له نتيجة اقرّت بها شرعة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية وهذه قوانين حياة لا لبس فيها.

وأكد البيان "تمسك جموع شعبنا الفلسطيني وفصائله المقاومة بالحقوق التاريخية الثابتة والإيمان المطلق بالتحرير والعودة الى وطننا فلسطين كل فلسطين من نهرها الى بحرها واقامة الدولة الفلسطينية على كامل ترابنا الوطني وعاصمتنا الابدية القدس".

ودعا تحالف القوى الفلسطينية، اللبنانيين (دولة وشعبا ومؤسسات واحزاب وقوى ونخب فكرية وسياسية وثقافية) للوقوف الى جانب شعبنا الفلسطيني بالتصدي لكافة الحملات الإعلامية المغرضة، التي قالت إنها "تفوح منها رائحة العنصرية والحقد والكراهية في زمن نحن واياكم أحوج الى دعم قضيتنا الفلسطينية العادلة".

وأكد البيان، التزام كافة الفصائل والقوى الفلسطينينية، بالحياد الايجابي في التجاذبات الداخلية اللبنانية، وذلك من اجل الحفاظ على أمن واستقرار المخيمات الفلسطينية والجوار اللبناني".

وطالب الدولة ومؤسساتها "بإقرار وإعطاء الحقوق الاجتماعية والانسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، لتوفير سبل العيش الكريم، كخطوة أساسية على طريق العودة إلى ديارنا، التي لا نقبل بديلاً عنه في أية بقعة من أصقاع العالم".

ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية لعام 2017.