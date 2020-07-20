إصابة شاب خلال مواجهات في جنين واعتقال أسيرين محررين

إصابة شاب خلال مواجهات في جنين واعتقال اسيرين محررين

أصيب، اليوم الاثنين 20/7/2020، شاب، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات واسعة بعد اقتحام المخيم ، واُعتقل أسيران محرران .

وقالت مصادر امنية أن الشاب إسلام فائق ضبايا أصيب بالرصاص الحي في الساق، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال المدينة ومخيمها، واعتقالها الأسيرين المحررين نعيم جمال زبيدي، ويوسف عماد العامر.

واحتجزت قوات الاحتلال الشاب انطون جمال زبيدي لساعات، واعتدت عليه بالضرب، قبل أن تخلي سبيله.

ودمرت قوات الاحتلال "حاجز المحبة" التابع لقوى الأمن الفلسطينية عند مدخل جنين الجنوبي، الذي أقيم من قبل لجنة الطوارئ لمكافحة فيروس "كورونا" .