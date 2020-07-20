د. الشخرة : "40" مصاباً بكورونا في العناية المكثفة 6 منهم تحت أجهزة التنفس

أكد الدكتور كمال الشخرة مدير الطب الوقائي بوزارة الصحة اليوم الاثنين 20/7/2020، وجود 40 حالة على مستوى فلسطين في العناية المتوسطة والمكثفة جراء إصابتهم "بفيروس كورونا" 10 منهم وضعها الصحي غير مستقر من الخليل وقد تدخل للعناية الحثيثة خلال اليوم، إضافة إلى وجود 6 حالات في التنفس الصناعي .

وقال الشخرة خلال تصريحات لصوت فلسطين تابعتها وكالة "فلسطين اليوم":"إن الحالات التي ترقد تحت أجهزة التنفس الصناعي تشهد تناقصاً في أعدادها ، حيث كان عددهم حتى فجر اليوم 8 حالات تحت أجهزة التنفس تحسن منهم اثنين فبقى 6 حالات فقط .

وبين الشخرة، أن وضع الحالة الصحية مستقرة في كافة محافظات الوطن جراء فيروس "كورونا"، حيث أن بعض المحافظات تشهد تناقصاً في أعداد الاصابات ومنها بيت لحم ، مشيراً إلى أن تزايد الأعداد في بعض المحافظات كالخليل جاء نتيجة المخالطة الكبيرة بين المواطنين سابقاً ومعظمها في مناطق c"" .

وطالب الشخرة من المواطنين المساعدة في عدم التحرك إلا للضرورة وعدم المخالطة ، قائلاً: "وإلا سنذهب إلى شئ مجهول ومقبلون على كوارث"، وتمنى السيطرة على الحالة في كافة المحافظات قبل قدوم الشتاء.

وقال الشخرة:"إن الوزارة ستبدأ العمل اليوم في مركز النويعمة في أريحا من أجل نقل كل المصابين بفايروس كورنا الذين لا يوجد لديهم أماكن خاصة للحجر في بيوتهم، مشيراً إلى أن من يظهر عليه أعراض أو مضاعفات من بين هؤلاء، نتيجة الفيروس، سيتم نقله فوراً للعلاج في عيادة الأكاديمية القريبة من المعسكر، والمجهزة بكل ما هو مطلوب من أجل متابعة علاجهم.

وبين، أن مركز النويعمة يتسع لـ1000 مصاب ، وهو مجهز بكافة المعدات .